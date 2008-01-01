Экс-соперник Головкина узнал дату и соперника по следующему бою

Они встречались пять лет назад.

Давид Лемье. Фото: fightnews.info©
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Сегодня 17:48
Бывший чемпион мира Давид Лемье (41-4, 34 КО) следующий поединок проведет 10 октября в Квебеке (Канада), сообщает vRINGe.com.

Бой будет состоять из десяти раундов и пройдет в лимите второго среднего веса до 76,2 килограмма против не самого грозного оппонента - 38-летнего соотечественника Фрэнси Нтету (17-3, 4 КО), который проиграл три из четырех последних поединков (все досрочно) и уже два года как не выходил на ринг.

Последний бой Лемье провел в декабре прошлого года против украинца Максима Бурсака, которого победил раздельным судейским решением (94-93, 93-94, 94-93). 

Напомним, Лемье владел титулом IBF в 2015 году, но потерял его после поражения нокаутом от казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 3 5 КО).
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Сегодня 17:48
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