Экс-соперник Головкина узнал дату и соперника по следующему бою

Бывший чемпион мира Давид Лемье
(41-4, 34 КО) следующий поединок проведет 10 октября в Квебеке (Канада), сообщает vRINGe.com
.
Бой будет состоять из десяти раундов и пройдет в лимите второго среднего веса до 76,2 килограмма против не самого грозного оппонента - 38-летнего соотечественника Фрэнси Нтету
(17-3, 4 КО), который проиграл три из четырех последних поединков (все досрочно) и уже два года как не выходил на ринг.
Последний бой Лемье провел в декабре прошлого года против украинца Максима Бурсака
, которого победил раздельным судейским решением (94-93, 93-94, 94-93).
Напомним, Лемье владел титулом IBF в 2015 году, но потерял его после поражения
нокаутом от казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 3 5 КО).
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