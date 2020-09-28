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"Ты придаешь мне сил". Моминов трогательно поблагодарил отца после завоевания титула IBF

Казахстанский боксер выиграл главный бой турнира в России.

"Ты придаешь мне сил". Моминов трогательно поблагодарил отца после завоевания титула IBF
Бобиржан Моминов (справа). Фото: Allboxing.ru ©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Бобиржан Моминов, одержавший накануне свою 12-ю победу в профессиональной карьере над Вагинаком Тамразяном из России, поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку, передает корреспондент Vesti.kz. Бывший спарринг-партнер Сауля "Канело"Альвареса завоевал пояс IBF Eurasia в полусреднем весе

"По завершению боя я понимаю, сколько труда и сил ушло на этот поединок. Но именно сейчас я понимаю, какая энергетика вчера наполняла меня и укрепляла мою стойкость. Эта награда была достигнута совместными усилиями! Имея возможность, хотел бы поблагодарить всех тех, кто был со мной и верил в меня.

- Аллах, который ниспослал мне такую жизнь, такую возможность;
- Моя команда, которая трудится во имя достижения наших целей;
- Вы, мои зрители, земляки, которые со мной, несмотря на расстояние;
- И конечно же, мои родители, которые на протяжении всего боя с глазами, полными слез, молились и переживали за меня! Низкий вам поклон! 

Отец мой, я был рад увидеть тебя на таком важном поединке. Твое присутствие придало мне еще больше уверенности на ринге! Ты поддерживаешь меня по жизни и придаешь мне сил, чтобы взлететь еще выше!" - написал на своей странице в Instagram Моминов.

Напомним, что Моминов дрался с Тамразяном на турнире в Казани. Это был первый поединок казахстанца в России. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Моминов выстоял, а затем перехватил преимущество. По итогам десяти раундов судьи отдали победу Моминову, который после выигрыша анонсировал чемпионский бой.

 

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Метки:
Моминов Бобиржан IBF Профессиональный бокс Альварес Сауль

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