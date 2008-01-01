Прислали "почтальончика", или почему казахстанец выиграл титул от IBF после нокдауна

Казахстанец Бобиржан Моминов (12-0, 8 КО) в бою за пояс IBF Eurasia в полусреднем весе мог "сломаться" после нокдауна в начале встречи, но вовремя собрался и одержал волевую победу. Рефери и экс-боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов объяснил корреспонденту Vesti.kz решение судей, которые отдали титул 28-летнему Моминову.



Россиянин Вагинак Тамразян (17-8, 5 КО) получил преимущество в первом раунде, когда отправил казахстанца в нокдаун, но финальное решение было в пользу Моминова.



- Бывает такое, что ты "просыпаешь" начало боя: пока в ринге не получишь, в себя не приходишь. Ничего хорошего в этом нет, ведь звонки в твою голову. А он пропустил шальной правый боковой, но не такой уж и сильный. И потом, когда пошел удар, то Бобиржан был в движении, отходил, а тут такой "почтальончик". Такие удары не очень хорошо пропускать в начальных раундах.



Это меняет картину боя. Некоторые, которые послабее психологически, начинают суетиться. Бобиржан во втором раунде вышел и начал нагонять очки, а это тоже чревато... Вроде ты пошел отыгрываться, а можешь ведь и еще пропустить. Какой-нибудь жесткий контрудар. Таких вариантов очень много. Начинаешь возвращать удары и сам улетаешь.



Но ничего, Бобиржан хорошо отбоксировал. Мой счет практически один в один с теми, что выставили официально. Он боец! Молодец, собрался. Нужно было тактически переигрывать соперника, и он это сделал. Если первые семь-восемь раундов соперник еще выбрасывал удары, то затем уже "не дышал". Бензин закончился.



Бобиржан начал вытягивать на себя, водить за собой. Игровой стиль с жесткими ударами. Это хорошо получалось. Или угол ему подсказал, или он сам догадался, но это сработало. Соперник на ногах уже не успевал, но вблизи оставался опасным. У него вылетали заряженные удары. Он и визуально шире выглядел. Видимо, он хорошо гоняет. Но ничего, грамотно наш боксер отработал. Тактически переиграл. Без проблем выиграл", - считает Ешмагамбетов.



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Добавим, что в вечере бокса в Казани участвовал не только Моминов, но и еще два казахстанца. 29-летний суперсредневес Арман Рысбек (7-1, 6 КО) проиграл региональный титул бывшему олимпийцу из Беларуси Михаилу Долголевцу (3-0, 3 КО). 18-летний легковес Дастан Садуулы (3-1, 3 КО) досрочно уступил Вильдану Минасову (4-0, 3 КО) из России и не смог выиграть пояс WBA Asia.



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