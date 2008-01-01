"Головкину было сложнее, я лучший средневес". Чарло - о победе над Деревянченко

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло
(31-0, 22 КО) остался доволен своим выступлением в прошедшем поединке против украинца Сергея Деревянченко
(13-3, 10 КО), которого он победил по очкам (UD 12) в Анкасвилле (США), и даже считает, что показал себя лучшим средневесом современности.
"Мы дрались кость в кость, не делая ни шагу назад, -заявил а-Чарло. - Это должен был быть один из самых сложных поединков в моей карьере, и мы справились с тестом. У него был шанс панчера, и, кончено, бой в любой момент мог пойти в другую сторону. Я слушал свой угол, выполнял геймплан и получил победу. Не сказал бы, что это было легко, но мы гнули свою линию и в итоге добились своего".
"Мой джеб сделал разницу, и мы завоевали победу, - резюмирует Чарло. - Я хотел его нокаутировать, но нельзя же это сделать со всеми. Я финишер, но должен сохранять самообладание, даже когда потряс соперника. Как бы то ни было, я попадал нужными ударами, чтобы добиться победы.
Весь мир понимает, что мне по силам драться с лучшими. Деревянченко устроил Головкину гораздо более сложное испытание, чем мне, и это говорит о наших уровнях. Я - лучший средневес в мире".
Напомним, Деревянченко дрался с Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) в октябре 2019 года. Украинец уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу
казахстанцу.