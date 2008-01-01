Казахстанский спарринг-партнер "Канело" анонсировал бой за звание чемпиона мира

Казахстанский проспект полусреднего веса Бобиржан Моминов
(12-0, 8 КО) прокомментировал свою победу над россиянином Вагинаком Тамразяном
(17-8, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Их поединок за пояс IBF Eurasia в полусреднем весе стал главным событием вечера бокса, который прошел 27 сентября в Казани. Моминов уже в первом раунде побывал, но сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи отдали победу
казахстанцу.
- Огромное спасибо за то, что поддерживали меня и верили в меня. Я очень рад (победе). Соперник был тоже опытным, сильным - ему респект. Нас впереди ждут большие бои - за звание чемпиона мира. Этого мы добьемся благодаря вашей поддержке.
Низкий поклон моей команде. Всем огромное спасибо. в спорте бывают падения, но они поддерживали меня даже в трудный момент. Я им очень благодарен, я это ценю. Вместе мы еще добьемся больших вершин, - сказал Моминов после боя.
Для Моминова этот поединок стал дебютным на территории России - большинство своих поединков в профи-боксе он провел в США, также боксировал в Аргентине и на родине.
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля "Канело" Альвареса
(51-1-2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным
(38-1-1, 34 КО), который завершился ничьей.