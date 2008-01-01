Казахстанский спарринг-партнер "Канело" встал после нокдауна, победил россиянина и завоевал титул от IBF

Поединок продлился 10 раундов.

Фото: vk.com/mominovboxing
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Сегодня 00:54
Казахстанский проспект полусреднего веса Бобиржан Моминов (11-0, 8 КО) одержал 12-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Казани (Россия) 28-летний казахстанец встречался с опытном боксером из России 34-летним Вагинаком Тамразяном (17-7, 5 КО).

Уже в первой трехминутке Моминов оказался в нокдауне, но сумел подняться и выровнять бой. В четвертом раунде казахстанец потряс оппонента, но на добивание не хватило времени. В итоге бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу казахстанцу. На кону стоял пояс IBF Eurasia в полусреднем весе

Для Моминова предстоящий бой стал дебютным на территории России - большинство своих поединков в профи-боксе он провел в США, также боксировал в Аргентине и на родине.

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля "Канело" Альвареса (51-1-2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), который завершился ничьей.

Ранее на шоу свои бои провели еще два казахстанских боксера. Так, Дастан Садуулы (3-1, 3 КО) и Арман Рысбек (7-1, 6 КО) потерпели первые поражения в карьере.
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Моминов Бобиржан IBF Рысбек Арман
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Сегодня 00:54
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