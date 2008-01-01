Казахстанcкий боксер трижды побывал в нокдауне и проиграл россиянину в бою за титул WBC

Для него это первое поражение в карьере.

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Сегодня 23:13
Казахстанский боксер легкого веса Дастан Садуулы (3-1, 3 КО) потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Казани (Россия) 18-летний казахстанец встречался с россиянином Вильданом Минасовым.

Уже в первом раунде Садуулы дважды побывал в нокдауне. Во второй трехминутке он вновь оказался на канвасе и угол казахстанца принял решение завершить бой.

На кону в поединке стоял пояс чемпиона WBC Asia в легком дивизионе.

Позднее на ринг выйдут еще два казахстанских боксера - Бобиржан Моминов (11-0, 8 КО) и Арман Рысбек (7-0, 6 КО).
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Сегодня 23:13
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