Появилось фото судейских записок боя Чарло - Деревянченко за титул WBC в весе Головкина

Боксеры прошли всю дистанцию.

Фото:Showtime
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Сегодня 15:50
Накануне на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся вечер профессионального бокса от промоутерской компании PBC и телеканала Showtime, в рамках которого чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло провел успешную защиту в бою против украинца Сергея Деревянченко.

Их поединок прошел всю дистанцию. По итогам 12-раундового противостояния американец победил единогласным решением судей (118-110, 117-111, 116-112).

Согласно судейским запискам, первые пять минут остались за Чарло. Шестую трехминутку в свой актив записал Деревянченко, после чего три раунда снова единогласно ушли к американцу.

В концовке боя судьи видели разную картину, однако надо отметить, что последние три раунда достались украинцу. В каждом из них двое судей становились на сторону Деревянченко.


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Чарло Джермалл Деревянченко Сергей WBC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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Сегодня 15:50
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