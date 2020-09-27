Появилось фото судейских записок боя Чарло - Деревянченко за титул WBC в весе Головкина

Накануне на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся вечер профессионального бокса от промоутерской компании PBC и телеканала Showtime, в рамках которого чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло
провел успешную защиту в бою против украинца Сергея Деревянченко
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Их поединок прошел всю дистанцию. По итогам 12-раундового противостояния американец победил единогласным решением судей (118-110, 117-111, 116-112).
Согласно судейским запискам, первые пять минут остались за Чарло. Шестую трехминутку в свой актив записал Деревянченко, после чего три раунда снова единогласно ушли к американцу.
В концовке боя судьи видели разную картину, однако надо отметить, что последние три раунда достались украинцу. В каждом из них двое судей становились на сторону Деревянченко.
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