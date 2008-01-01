Видео лучших моментов боя за титул WBC Чарло - Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко
(13-3, 10 KO) уступил американцу Джермаллу Чарло
(31-0, 22 KO), которому удалось защитить титул чемпиона WBC в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Бой получился очень захватывающим, в ходе которого ощущался более высокий класс Чарло. Хотя украинец по традиции продемонстрировал несгибаемый характер. Впрочем, смотрите сами:
Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали
победу американцу - 116-112, 117-111 и 118-110. Видео полного боя можно посмотреть здесь
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