Видео лучших моментов боя за титул WBC Чарло - Деревянченко

Соперники бились до финального гонга.

Фото: Amanda Westcott/SHOWTIME
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Сегодня 15:26
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) уступил американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 KO), которому удалось защитить титул чемпиона WBC в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой получился очень захватывающим, в ходе которого ощущался более высокий класс Чарло. Хотя украинец по традиции продемонстрировал несгибаемый характер. Впрочем, смотрите сами:


Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу американцу - 116-112, 117-111 и 118-110. Видео полного боя можно посмотреть здесь.
Метки:
Профессиональный бокс Чарло Джермалл Деревянченко Сергей WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:26
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