Прямая трансляция вечера бокса с главным боем казахстанского спарринг-партнера "Канело"

Сегодня, 27 сентября, в Казани пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) между 28-летним проспектом из Казахстана Бобиржаном Моминовым
(11-0, 8 КО) и 34-летним уроженцем Армении из РФ Вагинаком Тамразяном
(17-7, 5 КО).
Поединок начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет "Хабар". Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Для Моминова предстоящий бой станет дебютным на территории России - большинство своих поединков в профи-боксе он провел в США, также боксировал в Аргентине и на родине.
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля "Канело" Альвареса
(51-1-2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным
(38-1-1, 34 КО), который завершился ничьей.
В андеркарте выступят и другие казахстанские боксеры. Так, Арман Рысбек
проведет бой против белоруса Михаила Долголевца, а Дастан Садуулы
встретится с россиянином Вильданом Минасовым.
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