Брат-близнец Чарло ударом по корпусу нокаутировал соперника в объединительном бою за три титула

Ранее Джермалл отбоксировал 12 раундов.

Фото: twitter.com/showtimeboxing©
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Сегодня 11:57
Американский боксер Джермелл Чарло (34-1, 18 KO) нокаутировал доминиканца Джейсона Росарио (20-2-1, 14 KO) и стал обладателем трех титулов в первом среднем весе до 69,9 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и был рассчитан на 12 раундов, но завершился в восьмом, когда Росарио, пропустив удар по корпусу, рухнул на настил ринга и не смог продолжить поединок.

Это был объединительный бой, на кону которого стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC (первая защита Чарло), WBA Super (первая защита Росарио) и IBF (первая защита Росарио).

Отметим, что ранее брат-близнец Джермелла Джермалл Чарло решением победил украинского боксера Сергея Деревянченко.
Метки:
Профессиональный бокс Чарло Джермалл Деревянченко Сергей WBC IBF WBA
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Сегодня 11:57
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