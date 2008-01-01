Брат-близнец Чарло ударом по корпусу нокаутировал соперника в объединительном бою за три титула

Американский боксер Джермелл Чарло
(34-1, 18 KO) нокаутировал доминиканца Джейсона Росарио
(20-2-1, 14 KO) и стал обладателем трех титулов в первом среднем весе до 69,9 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Бой прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и был рассчитан на 12 раундов, но завершился в восьмом, когда Росарио, пропустив удар по корпусу, рухнул на настил ринга и не смог продолжить поединок.
Это был объединительный бой, на кону которого стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC (первая защита Чарло), WBA Super (первая защита Росарио) и IBF (первая защита Росарио).
Отметим, что ранее брат-близнец Джермелла Джермалл Чарло
решением победил
украинского боксера Сергея Деревянченко
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