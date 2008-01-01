Деревянченко превзошел Чарло по силовым ударам в бою за титул WBC

Но уступил по другим компонентам.

Фото: twitter.com/showtimeboxing©
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Сегодня 10:49
CompuBox представил статистику ударов в бою между чемпионом WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американцем Джермаллом Чарло (31-0, 22 KO) и украинцем Сергеем Деревянченко

Так, Чарло нанес 219 точных ударов из 627 против 180 из 681 у Деревянченко, но уступил украинцу по точным силовым ударам - 134 из 328 против 163 из 507, джебы - 85 из 299 против 17 из 174.

Напомним, что поединок прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершился победой Чарло по очкам. Видео боя можно посмотреть здесь.

Чарло рассказал, почему не смог нокаутировать Деревянченко
Метки:
Профессиональный бокс Деревянченко Сергей Чарло Джермалл
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 10:49
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