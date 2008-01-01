Бой чемпиона мира и обязательного претендента завершился нокаутом в первом раунде

В Лондоне (Великобритания) чемпион мира по версиям WBA Super и IBF шотландский боксер Джош Тейлор
(17-0, 13 KO), выступающий в суперлегком весе до 63,5 килограмма, одержал досрочную победу в поединке против обязательного претендента Апинуна Конгсонга
(16-1, 13 KO) из Таиланда, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Тейлор прижал к канатам оппонента, который после удара в корпус упал на настил ринга и не смог продолжить бой.
Отметим, что в октябре 2019 года Тейлор решением победил
американца Реджиса Прогрейса
в финале Всемирной боксерской суперсерии и завоевал сразу три титула.