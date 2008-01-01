Чарло рассказал, почему не смог нокаутировать Деревянченко

Он считает, что завершил бой на пятерку.

Фото: twitter.com/showtimeboxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:35
Чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) поделился своими эмоциями после успешной защиты в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz

"Я не хочу сказать, что это был легкий бой. Не бывает легкой борьбы. В этом бою все могло измениться в любую сторону. Но мы придерживались своего плана на бой и реализовали его. Благодаря своему джебу я диктовал ему свои условия на ринге, и мы одержали победу. Я хотел нокаутировать его, но нельзя вырубить каждого бойца. Он выжил, тактически выжил. Мы закончили бой на пятерку, понимаете?" - сказал Чарло.

Отметим, что поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.

Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко
Метки:
Профессиональный бокс Чарло Джермалл Деревянченко Сергей WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:35
© 2008 - 2020 ТОО «EML»