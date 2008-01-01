Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко

Чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло
(31-0, 22 KO) решением победил украинского боксера Сергея Деревянченко
(13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.
Как итог, Чарло в третий раз успешно защитил свой титул, полноценным обладателем которого он стал
летом прошлого года.
Напомним, что в октябре 2019 года Деревянченко также судейским решением уступил
казахстанцу Геннадию Головкину
, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.