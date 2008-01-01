Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко

Это была его третья защита.

Фото: ShowtimeBoxing©
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Сегодня 09:04
Чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) решением победил украинского боксера Сергея Деревянченко (13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.



Как итог, Чарло в третий раз успешно защитил свой титул, полноценным обладателем которого он стал летом прошлого года. 

Напомним, что в октябре 2019 года Деревянченко также судейским решением уступил казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.
Метки:
Профессиональный бокс WBC Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:04
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