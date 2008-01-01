Бывший боксер "Астана Арланс" брутально нокаутировал соперника во втором раунде

В Струере (Дания) хорватский проспект Филип Хргович
(11-0, 9 КО) одержал досрочную победу над греком грузинского происхождения Александром Картозией
(8-2-1, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой, прошедший в рамках тяжелого веса (свыше 90,718 килограмма) и рассчитанный на восемь раундов, завершился во втором, когда Хргович брутально нокаутировал соперника в углу ринга.
Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе "Астана Арланс"
. Своим титулом хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.