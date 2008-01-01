Бывший боксер "Астана Арланс" брутально нокаутировал соперника во втором раунде

Он по-прежнему не знает поражений.

Фото: croatiaweek.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 07:43
В Струере (Дания) хорватский проспект Филип Хргович (11-0, 9 КО) одержал досрочную победу над греком грузинского происхождения Александром Картозией (8-2-1, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в рамках тяжелого веса (свыше 90,718 килограмма) и рассчитанный на восемь раундов, завершился во втором, когда Хргович брутально нокаутировал соперника в углу ринга.
Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе "Астана Арланс". Своим титулом хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.
Метки:
Профессиональный бокс Хргович Филип Астана Арланс
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 07:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»