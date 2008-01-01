Официально: названы сроки боя Пакьяо - МакГрегор

В команде филиппинца Мэнни Пакьяо подтвердили проведение боя с ирландским бойцом Конором МакГрегором, передает manilastandard.net.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях и обладатель пояса WBA Super в полусреднем весе встретится со звездой UFC в 2021 году.

"В память о жертвах коронавируса с Филиппин сенатор Мэнни Пакьяо будет сражаться с суперзвездой UFC Конором МакГрегором в следующем году", - сообщил помощник Пакьяо Джейк Джосон.

Напомним, ранее о бое по правилам бокса сообщил сам боец UFC. Он уже начал тренировки на ринге и рассказал, что шоу будет организовано на Ближнем Востоке.

В 2017 году МакГрегор уже дрался по правилам бокса и проиграл техническим нокаутом экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему.

Готовится к бою с Пакьяо? Посмотрите, как Конор МакГрегор тренируется на боксерском ринге