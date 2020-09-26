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"Отвратительно боднул меня". Чавес-младший возмутился после неожиданного поражения

Судья не дал ему продолжить бой.

"Отвратительно боднул меня". Чавес-младший возмутился после неожиданного поражения
Хулио Сезар Чавес-младший. Фотт: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Хулио Сезар Чавес-младший потерпел неожиданное поражение и возмутился решением судей, передает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил на арене Las Torres de Tijuana Hotel в мексиканской Тихуане в рамках полутяжелого веса. Соперником же стал небитый боксер Марио Касарес.

В шестом раунде у Чавеса-младшего появилось рассечение. Рефери решил остановить поединок, а победителя определили судейскими записками, в которых была единогласная победа Касареса.

Такой исход боя Чавеса-младшего возмутил. Тем более что в третьем раунде с его соперника сняли балл за умышленный удар головой. 

"Со мной все было в порядке. Касарес шел головой вперед. Он даже отвратительно и непрофессионально боднул меня. А после этого просто продолжил удерживать меня и бить головой. Его победа - это что-то невероятное. Как судьи могли отдать ему этот бой? Я оказывал давление и доносил более тяжелые удары. С него сняли очко, и он все равно победил?" - возмутился мексиканец после боя.

Это поражение стало четвертым в его карьере и вторым досрочным. Также на счету Чавеса-младшего 51 победа (33 нокаутом) и одна ничья. В предыдущем бою он также потерпел поражение, когда встречался с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

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Метки:
Чавес Хулио Сезар Профессиональный бокс

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