Деревянченко и Чарло прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона WBC в весе Головкина

Последний поединок украинец провел в прошлом году.

Фото: boxingscene.com©
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Вчера 23:25
В ночь на 27 сентября в Анкасвилле (США) состоится вечер бокса, в рамках которого американский чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) встретится с украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания: американец на весах показал - 72,25 килограмма, украинец - 72,34.

Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Чарло крайний поединок провел в декабре 2019-го, одержав досрочную победу над ирландцем Деннисом Хоганом, тем самым защитив свой титул.

Предстоящий бой покажут в прямом эфире в Казахстане.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Головкин-Деревянченко
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0
Вчера 23:25
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