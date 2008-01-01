Казахстанский супертяж прокомментировал выбор соперника из США с 15 нокаутами для боя за два титула

Два года подряд они выигрывают бои только досрочно.

Жан Кособуцкий. Фото: flickr.com/leifpm©
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Сегодня 14:39

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал выбор для титульного поединка в пользу американца Джеймса МакКензи Моррисона (17-0-2, 15 КО). Супертяжеловес отметил, что осталось только заключить контракт. 

17 октября в Дюссельдорфе в десятираундовом поединке боксеры могут разыграть два пояса: IBO Inter-Continental и европейский пояс по версии IBF.

"Я пока не знаю о нем ничего. Но это предполагаемый оппонент. И если договорятся с ним, то он будет моим соперником", - прокомментировал Кособуцкий возможный поединок с американским нокаутером.

Для 31-летнего казахстанца этот бой станет первой защитой пояса от IBO, который он выиграл, нокаутировав Агрона Смакичи (15-1, 13 КО), а 30-летний Моррисон дебютирует в титульных боях.

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Напомним, Кособуцкий дважды боксировал в 2020 году и оба поединка выиграл досрочно. Что касается Моррисона, то он выступал в последний раз в октябре 2019 года и победил тогда в первом раунде.

Последние два года оба боксера выигрывают свои встречи только досрочно: у Кособуцкого серия составляет семь боев, а у американца - четыре.

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Метки:
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Сегодня 14:39
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