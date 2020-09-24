Будет эффектный нокаут. Назван победитель боя за титул чемпиона WBC в весе Головкина

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе
поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко
(13-2, 10 КО).
"Братьям Чарло предстоит провести бои с отличными соперниками, которые умеют драться. Им предстоит нелегкая работа. В их весовых категориях нет слабаков.
У Джермалла будет лучшее выступление в его жизни - на большой сцене с оплатой за просмотр. Бой с Деревянченко раскроет его лучше.
Этот поединок не дойдет и до шести раундов. Чарло выиграет эффектным нокаутом. У Деревянченко есть опыт, он дрался с некоторыми хорошими боксерами, но не встречался ни с кем подобным Джермаллу.
У Чарло полный набор качеств. Атлетизм, навыки, умения подтолкнут его к вершине. Физическая сила и мастерство Джермалла сокрушит Деревянченко", - цитирует Эллербе Tribuna.com
.
Этот бой состоится 26 сентября в США. В Казахстане его покажут
в прямом эфире.
Чарло является действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBC.
Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил
казахстанцу Геннадию Головкину
, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.
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