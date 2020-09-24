"В боксе мне Головкин нравится, его смотрю". "Новый Хабиб" из UFC оказался фанатом GGG

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев
рассказал, на каких бойцов старается равняться и у кого перенимает навыки. Его слова приводит Allboxing.ru
.
В числе таковых боец упомянул имя казахстанского боксера Геннадия Головкина
, владеющего титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
"Бокс смотрю очень много. В ММА Ти Джей Диллашоу мне очень нравится, я на него смотрел. На технику, на руки. Но у меня не так хорошо получается бросать ноги, руки нормально летят, - сказал Чимаев. - В боксе мне Геннадий Головкин нравится, его смотрю. "Канело" нравится. Их смотрю. Я бокс смотрю очень много".
20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед нокаутировал
оппонента за 17 секунд.
Хамзат Чимаев - непобежденный боец. За манеру ведения поединка его сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым
. По правилам ММА швед провел девять поединков. В UFC он выступает с июля 2020-го.