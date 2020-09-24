"В боксе мне Головкин нравится, его смотрю". "Новый Хабиб" из UFC оказался фанатом GGG

Боец установил рекорд UFC за три боя.

Хамзат Чимаев. Фото: essentiallysports.com
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Сегодня 10:59
Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал, на каких бойцов старается равняться и у кого перенимает навыки. Его слова приводит Allboxing.ru.

В числе таковых боец упомянул имя казахстанского боксера Геннадия Головкина, владеющего титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

"Бокс смотрю очень много. В ММА Ти Джей Диллашоу мне очень нравится, я на него смотрел. На технику, на руки. Но у меня не так хорошо получается бросать ноги, руки нормально летят, - сказал Чимаев. - В боксе мне Геннадий Головкин нравится, его смотрю. "Канело" нравится. Их смотрю. Я бокс смотрю очень много".

20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед нокаутировал оппонента за 17 секунд.

Хамзат Чимаев - непобежденный боец. За манеру ведения поединка его сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По правилам ММА швед провел девять поединков. В UFC он выступает с июля 2020-го.
Метки:
UFC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 10:59
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