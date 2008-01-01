Казахстанский тяжеловес победил техническим нокаутом узбекского боксера за титулы от WBC и WBA

Это его десятая победа на профи-ринге.

Едиль Кожамбердиев. Фото: Tukeshov Boxing Promotions©
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Сегодня 21:02
Сегодня, 23 сентября, в Алматы прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9-2, 9 КО) и узбеком Мухитдиным Раджапбаевым (12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кожамбердиев одержал досрочную победу, хотя побывал в нокдауне в первом раунде. Бой был остановлен после четвертого раунда, так как секунданты узбекского боксера отказались от его продолжения.

В результате, Кожамбердиев записал на свой счет десятую победу при двух поражениях, в то время как Раджапбаев проиграл в восьмой раз при 12 победах.

Свой последний бой Кожамбердиев проводил в октябре 2019 года, когда нокаутировал в третьем раунде азербайджанского боксера Казима Умудова (3-2, 1 КО). Раджапбаев дрался также в октябре и уже в первом раунде был нокаутирован казахстанцем Арманом Рысбеком (7-0, 6 КО).

Ранее свои бои досрочно завершили другие казахстанские боксеры Рахат Сейтжан и Талгат Шайкен. Первый в первом раунде нокаутировал узбека Шовката Халилова, второй также в первой трехминутке взял верх над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана. А вот непобежденный казахстанец Нуртас Ажбенов лишь судейским решением оказался сильнее Аркадия Арутюняна из Армении.
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Профессиональный бокс Кожамбердиев Едиль Алматы
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Сегодня 21:02
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