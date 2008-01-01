Казахстанский тяжеловес победил техническим нокаутом узбекского боксера за титулы от WBC и WBA

Сегодня, 23 сентября, в Алматы прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым
(9-2, 9 КО) и узбеком Мухитдиным Раджапбаевым
(12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Кожамбердиев одержал досрочную победу, хотя побывал в нокдауне в первом раунде. Бой был остановлен после четвертого раунда, так как секунданты узбекского боксера отказались от его продолжения.
В результате, Кожамбердиев записал на свой счет десятую победу при двух поражениях, в то время как Раджапбаев проиграл в восьмой раз при 12 победах.
Свой последний бой Кожамбердиев проводил в октябре 2019 года, когда нокаутировал в третьем раунде азербайджанского боксера Казима Умудова (3-2, 1 КО). Раджапбаев дрался также в октябре и уже в первом раунде был нокаутирован казахстанцем Арманом Рысбеком (7-0, 6 КО).
Ранее свои бои досрочно завершили другие казахстанские боксеры Рахат Сейтжан
и Талгат Шайкен
. Первый в первом раунде нокаутировал
узбека Шовката Халилова, второй также в первой трехминутке взял верх
над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана. А вот непобежденный казахстанец Нуртас Ажбенов
лишь судейским решением оказался
сильнее Аркадия Арутюняна из Армении.