Непобежденный казахстанец одержал десятую победу на профи-ринге

Бой состоял из десяти раундов.

Нуртас Ажбенов. Фото: instagram.com/mtk_kazakhstan©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 20:27
На вечере бокса в Алматы казахстанец Нуртас Ажбенов занес в свой актив очередную победу на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Ажбенова был Аркадий Арутюнян из Армении. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу хозяину ринга.

Таким образом, 26-летний Ажбенов одержал десятую победу, четыре из которых завершил нокаутом. В профи казахстанец дебютировал в октябре 2018 года. 36-летний Арутюнян потерпел 12 поражение при четырех победах.

Ранее свои бои досрочно завершили другие казахстанские боксеры Рахат Сейтжан и Талгат Шайкен. Первый в первом раунде нокаутировал узбека Шовката Халилова, второй также в первой трехминутке взял верх над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана.

Главным событием вечера станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9-2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым (12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.
Метки:
Профессиональный бокс Алматы
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 20:27
© 2008 - 2020 ТОО «EML»