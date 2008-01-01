Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана нокаутировал в первом раунде узбека с 22 победами

Ранее победил Рахат Сейтжан.

Талгат Шайкен. Фото: olympic.kz©
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Сегодня 19:43
Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Талгат Шайкен одержал досрочную победу над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился в первом раунде. Сначала Паязов оказался в нокдауне, затем рефери решил остановить бой за явным преимуществом казахстанского боксера.

Как итог, Шайкен одержал вторую победу на профи-ринге, тогда как Паязов потерпел 14 поражение при 22 победах.

Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет. В профи он перешел в этом году. 

Напомним, в рамках данного вечера бокса казахстанец Рахат Сейтжан одержал досрочную победу над другим узбекским боксером Шовкатом Халиловым.

Главным событием шоу станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9-2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым (12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.
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Сегодня 19:43
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