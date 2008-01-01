Канат Ислам начал тренировочный лагерь к следующему бою

Он не выходил на ринг почти год.

Канат Ислам. Фото:Vesti.kz©
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Сегодня 14:08

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27-0, 21 КО) начал подготовку к следующему поединку, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО). 

Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперник пока неизвестен.

Отметим, что к этому бою Ислам готовится под руководством менеджера Нельсона Лопеса. В прошлом году казахстанец прекратил сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии The Ring Эгисом Климасом.

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15

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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:08
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