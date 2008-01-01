Казахстан против Узбекистана. Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с главным боем за титулы от WBC и WBA

Сегодня, 23 сентября, в Алматы пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым
(9-2, 9 КО) и Мухитдиным Раджапбаевым
(12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.
Поединок рассчитан на десять раундов. Прямая трансляция начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.
Также Казахстан и Узбекистан выявят сильнейшего еще в двух боях: казахстанец Рахат Сейтжан
(1-0, 1 КО) встретится с Шовкатом Халиловым (7-2, 1 КО), а Талгат Шайкен
(1-0, 0 КО) - с опытным Бахромом Паязовым (22-13, 15 КО).
Кроме того, состоятся бои за контракты с MTK Kazakhstan.
Второй полулегкий вес. Четвертьфиналы:
Нурболат Бекбауов (дебют) - Нурдос Жумак (дебют)
Заманбек Данабеков (1-0, 0 КО) - Торгынбек Амиров (дебют)
Алимжан Турсунов (2-0, 2 КО) - Вячеслав Салибаев (дебют)
Нурсултан Исахан (дебют) - Асылбек Тастулек (дебют)
Первый средний вес. Четвертьфиналы:
Адлет Дамешов (дебют) - Мирас Ертанов (дебют)
Дарын Имаханов (дебют) - Жанболат Акимкул (дебют)
Нурбол Султанбай (1-0, 1 КО) - Мирас Женисов (дебют)
Абылайхан Битимов (2-0, 2 КО) - Ерасыл Акранбек (дебют)
Также вечере в Алматы выступят Нуртас Ажбенов (9-0, 4 КО), Рай Сейтжанов (3-0, 0 КО), Берикбай Нурымбетов (5-1, 1 КО) и Жансая Рахымберди (1-0, 0 КО).