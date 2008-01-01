Казахстан против Узбекистана. Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с главным боем за титулы от WBC и WBA

Также пройдут поединки за контракт с компанией.

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Сегодня, 23 сентября, в Алматы пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9-2, 9 КО) и Мухитдиным Раджапбаевым (12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.



Поединок рассчитан на десять раундов. Прямая трансляция начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.



Также Казахстан и Узбекистан выявят сильнейшего еще в двух боях: казахстанец Рахат Сейтжан (1-0, 1 КО) встретится с Шовкатом Халиловым (7-2, 1 КО), а Талгат Шайкен (1-0, 0 КО) - с опытным Бахромом Паязовым (22-13, 15 КО).



Кроме того, состоятся бои за контракты с MTK Kazakhstan.



Второй полулегкий вес. Четвертьфиналы:

Нурболат Бекбауов (дебют) - Нурдос Жумак (дебют)

Заманбек Данабеков (1-0, 0 КО) - Торгынбек Амиров (дебют)

Алимжан Турсунов (2-0, 2 КО) - Вячеслав Салибаев (дебют)

Нурсултан Исахан (дебют) - Асылбек Тастулек (дебют)



Первый средний вес. Четвертьфиналы:

Адлет Дамешов (дебют) - Мирас Ертанов (дебют)

Дарын Имаханов (дебют) - Жанболат Акимкул (дебют)

Нурбол Султанбай (1-0, 1 КО) - Мирас Женисов (дебют)

Абылайхан Битимов (2-0, 2 КО) - Ерасыл Акранбек (дебют)



Также вечере в Алматы выступят Нуртас Ажбенов (9-0, 4 КО), Рай Сейтжанов (3-0, 0 КО), Берикбай Нурымбетов (5-1, 1 КО) и Жансая Рахымберди (1-0, 0 КО).



