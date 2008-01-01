Жанибек Алимханулы лишился соперника за две недели до боя

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) вынужден искать нового соперника для следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Возвращение казахстанца намечено на 9 сентября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидалось, что соперником
Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако тот боксер получил травму на тренировке.
"Промоутер назовет нового соперника через два-три дня. Надеемся, что на этот раз будет сильнее и известнее предыдущего. Конечно, не стоит менять соперника незадолго до боя. Но мы готовы ко всему", - написал Алимханулы в Instagram.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада) с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.