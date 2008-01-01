Sky Sports назвал трех преемников Головкина из Казахстана

Британский телеканал Sky Sports
назвал имена казахстанских боксеров, которые имеют хорошие шансы повторить успех именитого соотечественника Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО).
Главным претендентом на звание "нового Головкина" Sky Sports называет 36-летнего Каната Ислама
(27-0, 21 КО), который владеет поясом WBO International в среднем весе.
Также в этот список входят обладатель титулов WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов
(13-0, 8 КО), которому принадлежит пояс WBC (USNBC) в этом же дивизионе.
"Боец с потрясающим талантом". Назван преемник Головкина из Казахстана
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее GGG также владел поясами WBC и WBA (Super).