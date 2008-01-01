Sky Sports назвал трех преемников Головкина из Казахстана

Все они идут без поражений и владеют поясами.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:45
Британский телеканал Sky Sports назвал имена казахстанских боксеров, которые имеют хорошие шансы повторить успех именитого соотечественника Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).

Главным претендентом на звание "нового Головкина" Sky Sports называет 36-летнего Каната Ислама (27-0, 21 КО), который владеет поясом WBO International в среднем весе.

Также в этот список входят обладатель титулов WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (13-0, 8 КО), которому принадлежит пояс WBC (USNBC) в этом же дивизионе.

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Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее GGG также владел поясами WBC и WBA (Super). 
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Геннадий GGG Головкин Ислам Канат Алимханулы Жанибек Нурсултанов Мейирим Головкин Геннадий
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Сегодня 08:45
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