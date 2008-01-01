Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем с узбеком за титулы от WBC и WBA

Казахстанский боксер(9-2, 9 КО) успешно уложился в вес перед боем с(12-7-1, 8 КО) из Узбекистана.Их поединок станет главным событием вечера бокса MTK Fight Night, который состоится 23 сентября в Алматы. На кону будут стоять титулы WBA Asia и WBC Asia в первом тяжелом весе. Формат - десять раундов.На взвешивании оба боксера показали одинаковый вес - 89 килограммов при лимите в 90,7 килограмма.Также в рамках шоу пройдут следующие бои:Нуртас Ажбенов (9-0, 4 КО) - Аркадий Харутюнян (Россия, 4-11, 1 КО);Талгат Шайкен (1-0) - Бахром Паязов (Узбекистан, 22-13, 15 КО);Рай Сейтжанов (3-0) - Берикбай Нурымбетов (5-1, 1 КО);Рахат Сейтжан (1-0, 1 КО) - Шавкат Халилов (Узбекистан, 7-2, 1 КО).Свой последний бой Кожамбердиев провел в октябре 2019 года, когда нокаутировал в третьем раунде азербайджанского боксера Казима Умудова (3-2, 1 КО).Раджапбаев дрался также в октябре и уже в первом раунде был нокаутирован казахстанцем Арманом Рысбеком (7-0, 6 КО).