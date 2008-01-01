"Нужны харизма и несгибаемый характер". Стангрит - о появлении в Казахстане "второго Головкина"

Он высказался о достойной смене GGG.

Геннадий Головкин. Фото: ringtv.com
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Сегодня 21:12

Боксер, который сможет повторить успехи Геннадия Головкина, вряд ли появится в Казахстане в ближайшее время. Такого мнения, озвученного корреспонденту Vesti.kz, придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

Стангрит порассуждал на тему того, что после GGG в казахстанском профи-боксе могут остаться пустота и вакуум. 

"Не хотелось бы принижать молодых боксеров, но у меня складывается ощущение, что боксер, который сможет так же громко нашуметь в мировом боксе, как Головкин, в Казахстане вряд ли появится в ближайшее время.

Да, есть много талантливых ребят, но, помимо этого, нужны харизма и несгибаемый характер. А талант, харизма и характер - это не такая уж и частая комбинация", - озвучил Стангрит.

Напомним, Головкин является одним из лучших действующих средневесов. На сегодняшний день он владеет титулами IBF и IBO. 

Метки:
Геннадий GGG Головкин Казахстан Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:12
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