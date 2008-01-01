"Не всем этот пиар понравился". Стангрит высказался о Шариповой и ошибках ее команды

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит озвучил свою личную позицию относительно казахстанской боксерши Фирузы Шариповой. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал об ошибках, сделанных ее командой.



"У менеджеров Фирузы был план продвинуть ее и сделать из нее звезду на фоне подъема интереса к профессиональному боксу в Казахстане после успехов Геннадия Головкина.



Для этого нужен активный пиар. Не всем этот пиар понравился. Просто были брошены громкие вызовы, а бои организованы не были. Поэтому часть фанатов охладели к дальнейшему движению Фирузы. Я думаю, что здесь были допущены ошибки самой командой.



Фируза-то готова выйти против любой соперницы и сама по себе она приятная и скромная девушка, но ей создали определенный имидж, и не всем любителям бокса этот имидж понравился", - озвучил Стангрит.



Напомним, что в последнем бою Шарипова победила танзанийку Хэппи Дауди. Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Казани и был рассчитан на десять раундов (по две минуты), но завершился досрочно. Дауди, пропустив несколько ударов от Шариповой, отказалась от продолжения боя прямо во время пятого раунда.



На кону стоял титул малозначительной организации IBA в первом полусреднем весе.