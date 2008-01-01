Бои в США и Казахстане. Менеджер рассказал о планах двукратного призера Олимпиад

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Дычко (9-0, 9 КО) может вернуться на ринг в октябре-ноябре. Подробности возвращения экс-лидера сборной Казахстана после годичного простоя корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер супертяжеловеса Зия Алиев.
Перед новыми боями у Дычко должен смениться промоутер - им должен стать Matchroom Boxing, с которым сотрудничает олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО). Известный ресурс Boxrec.com успел поместить казахстанца в список неактивных боксеров, ведь он не выступал с июля прошлого года.
- Да, я знаю. Иван ведь уже сколько не боксировал. Но это ничего не меняет. Мы его забрали у промоутера и скоро кое-что объявим, - резюмировал Алиев.
- Когда мы увидим его на ринге?
- Мы стараемся его в октябре-ноябре поставить. Может быть, даже в Казахстане. И еще один бой - в декабре в США. Можно сказать, что декабрьский бой у нас уже есть, но хотим, чтобы он разогрелся.
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Добавим, что в профессиональный бокс 30-летний Дычко перешел три года назад и выиграл девять боев подряд в США. Ранее олимпийский призер рассказал об известных соперниках, с кем готов встретиться в ближайших поединках. Среди них есть и обладатели титулов разных лет.
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