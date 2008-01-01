WBC вынес новое решение по титульному бою "Канело"

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение передвинуть промоутерские торги за право организации боя за вакантный титул организации во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО) и Авни Йылдырымом
(21-2, 12 КО) из Турции на 6 октября.
Изначально торги были назначены на 21 сентября, но, похоже, в поединке не заинтересованы ни болельщики, ни телевидение. Пишет инсайдер Дэн Рафаэль
из BoxingScene/The Ring: "Решение WBC не отказываться от торгов вовсе не значит, что бой таки состоится. Просто помните об этом...".
Титул WBC освободился после того, как в лимит веса не вложился чемпион организации американец Давид Бенавидес
. Йылдырым является обязательным претендентом на пояс, а Альварес - один из тех бойцов, которые высказали заинтересованность в поединке за освободившийся титул. Именно на его кандидатуре сошлись боссы организации.
В текущее время "Канело" занят другим более важным вопросом - из-за конфликта с промоутером Оскаром Де Ла Хойей, его компанией Golden Boy и стримингом DAZN боец не выходил на ринг с ноября 2019 года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева
. Мексиканец подал иск
на сумму 280 миллионов долларов США - хочет разорвать контракт и с промоутером, и со стримингом.