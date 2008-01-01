Экс-чемпион мира выиграл второй бой за третий месяц

Его соперником был американец.

Фото: twitter.com/trboxing©
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Сегодня 13:20
Экс-чемпион мира в двух весовых дивизионах по версиям WBO и IBF Хосе Педраса (28-3, 13 КО) из Пуэрто-Рико победил американца Хавьера Молину (22-3, 9 КО) в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 63,5 килограмма прошел все отведенные десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу пуэрториканцу - 99-91, 98-92 (дважды).


 
Таким образом, Педраса отпраздновал вторую победу за третий месяц. Летом он, также по очкам, выиграл у Миккеля Леспьера из Тринидада и Тобаго - 100-88, 99-89 (дважды).
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