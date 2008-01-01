Экс-чемпион мира выиграл второй бой за третий месяц

Экс-чемпион мира в двух весовых дивизионах по версиям WBO и IBF Хосе Педраса
(28-3, 13 КО) из Пуэрто-Рико победил американца Хавьера Молину
(22-3, 9 КО) в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой в весовой категории до 63,5 килограмма прошел все отведенные десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу пуэрториканцу - 99-91, 98-92 (дважды).
Таким образом, Педраса отпраздновал вторую победу за третий месяц. Летом он, также по очкам, выиграл у Миккеля Леспьера
из Тринидада и Тобаго - 100-88, 99-89 (дважды).