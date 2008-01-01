"Я возрождаюсь, как Феникс" Казахстанский боксер - о двух поражениях подряд, бое в США и лишнем весе

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов
(14-2-1, 12 КО) может вернуться к боям в ноябре после двух неудачных поединков в США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz
34-летний спортсмен рассказал о подготовке к возвращению на ринг и лишнем весе.
В январе 2020 года Эюбов проиграл
Джарону Эннису (25-0, 23 КО), потерпев второе поражение подряд. После этого казахстанец решил сменить
весовую категорию.
"Мы начали тренировки и уже вторую неделю работаем. Мы нашли зал, и нам сказали, что мы без проблем можем тренироваться. Уже начали предлагать бои. Но есть одна проблема - после семи месяцев без боев надо делать вес. Не то чтобы я стал толстым, но я стал тяжелее.
Прибавилась мышечная масса. И после того, как мы сделаем вес, мы будем брать бои. И не будем смотреть, легкие они или тяжелые. А какая разница? Нужно биться, ведь для этого я тренируюсь. Я хочу радовать казахстанцев. Я сказал промоутеру, что хочу драться с любым оппонентом.
И я хочу драться в своем весе, потому что они очень большие. Я даже в своем весе считаюсь невысоким боксером, а других категориях я вообще низкий. Но я возрождаюсь, как феникс. Мы все пережили и начали потихоньку тренировки," - рассказал Эюбов.
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Напомним, 34-летний Эюбов принял участие в 18 профессиональных поединках, один из которыих был признан несостоявшимся. Помимо США казахстанец боксировал в Германии и практически все свои встречи выиграл досрочно.