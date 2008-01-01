Алимханулы показал видео подготовки к бою с небитым боксером

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) представил видео тренировки в рамках подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок состоится 9 октября на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарте вечера бокса, организатором которого выступит Top Rank.
Соперник Алимханулы пока неизвестен, хотя ранее сообщалось
, что им будет небитый боксер, входящий в топ-15.
Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в полулегком весе между Эмануэлем Наваррете (31-1, 27 КО) и Рубеном Вильей (18-0, 5 КО).
В последний раз 27-летний Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).
Возвращение на ринг казахстанца ожидалось весной. 28 марта в Квебеке (Канада) он должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.