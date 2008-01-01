"Небитый. Входит в топ-15". В команде Алимханулы сделали заявление о следующем сопернике

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) следующий бой проведет 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока неизвестен, хотя команда казахстанца раскрыла некоторые подробности о нем, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Наша команда открыта для общения с болельщиками. Некоторая информация с тренировок. Провели 21 раунд спаррингов в рамках подготовки. Неудобный боксер. Очень большой опыт получили. Ждем 16 раундов спарринга с быстрым и более легким боксером. Дальше еще один спарринг. Соперник на 9 октября левша. Небитый. Входит в топ-15. Официально сообщим его имя позднее. Даст Бог будет классный бой! Жанибек готов показать миру QAZAQ STYLE", - говорится в сообщении команды в Instagram
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В последний раз 27-летний казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).