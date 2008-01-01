Жесткий дебют на платном телевидении. Как Головкин уничтожал Лемье на MSG

Пять лет назад казахстанец Геннадий Головкин дебютировал на платном телевидении. Сделал он это довольно жестко и эффектно, завоевав при этом очередной титул чемпиона мира.



Подробнее - в материале Vesti.kz.



GGG тогда, 17 октября 2015 года, встречался с Давидом Лемье из Канады, который ни разу не входил в список P4P-боксеров. Однако интерес представлял - он владел титулом чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.



Панчер смог заполучить отличный контракт на бой с Головкиным, ведь статус поединка был "объединительный", так как GGG владел поясами WBA, IBO и временного чемпиона WBC.



Кто-то мог подумать на тот момент, что серьезного события их встреча не представляла. Однако интрига была достаточно высокой, плюс многие в каждом бою казахстанца, как только он приобрел звездный уровень, ожидали от него осечки. И мало ли, вдруг в этом вечере бокса сменился бы чемпион в среднем весе по нескольким версиям.



На деле же все вышло достаточно ожидаемо - горящим крахом канадца. Причем никакой конкуренции не было. Хотя до боя Лемье внушал куда больше оптимизма.







Участники поединка организовали качественный пресс-тур. Также в качестве раскрутки боя выступили ролики от HBO. При этом канал выпустил еще и документальную передачу Face off.



"Madison Square Garden - мой второй дом. Здесь я провел несколько боев. Я знаю местную историю и уважаю ее. Я напишу новую. У нас на кону четыре пояса в PPV-бою. Я взволнован, впереди очень важный день. Лемье - чемпион. Он сильный парень и опасный боец. Нас ждет объединительный бой", - говорил перед встречей казахстанец.



Давид же делал акцент на том, что подготовлен прекрасно, а также на то, что GGG - это прежде всего человек, и ему удастся его нокаутировать.



"Я здесь, чтобы творить историю. В тренировочном лагере я сделал все для того, чтобы уйти из Madison Square Garden не с пустыми руками. Я упорно работал и полон уверенности в себе. Слышал, Головкин как-то сказал, что собирается устроить уличную драку, так пусть будет уличная драка. Если он хочет 12 раундов, это будет 12 раундов. Если захочет нокаут, пусть будет нокаут. Давайте посмотрим, кто лучший. Давайте посмотрим, кто унесет все пояса. Я не мог лучше подготовиться к этому бою.



У него крепкий подбородок, но поглядим. Я готов проверить это. Думаю, что смогу сшибить его с ног. Почти уверен, что мне это удастся, но посмотрим, насколько крепок его подбородок. Он крепкий парень, но он только человек",- озвучил перед встречей Лемье.







Однако, как мы говорили выше, все получилось более плоско, чем изначально на бумаге. Да, боксеры начали с позиционных атак. Правда, продлилось это недолго. И уже в скором времени стала очевидной разница в классе, в техническом оснащении.



GGG буквально уничтожал, закрепляя успех шикарно исполненными джебами. Они буквально выбивали канадца из ритма. Лемье был растерянным, он буквально не понимал, что происходит, что ему делать.



Головкин же доминировал, жестко деклассируя соперника во время своего дебюта на PPV. В пятом раунде оппонент после удара в корпус оказался в нокдауне. А в восьмой трехминутке судья просто остановил встречу - Давид особо не реагировал.



"В первую очередь спасибо моей команде. Сегодня был большой день для меня, горжусь своей командой. Это был объединительный бой и мой дебют на PPV. Это большой шаг в будущее.



Своим джебом я чувствовал дистанцию. Я ждал безумных атак, я хотел сумасшедшего боя в уличном стиле, но не вышло. Давид - сильный парень, хороший воин, но не в этот раз. У нас с Давидом разный боксерский IQ, разные стили, разный класс.



Думаю, сегодня Давид сходил в школу. В школу бокса. Это просто был другой класс. Лемье силен, и он чемпион, но разница в классе была существенной", - сказал после поединка Головкин.







Добавим, что GGG собрал в итоге 150 тысяч PPV-продаж. Отличное начало...