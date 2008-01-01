Экс-соперник Головкина арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американский боксер Доминик Уэйд
арестован по трем обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Boxingscene.com
.
Наиболее серьезным из них является обвинение в изнасиловании второй степени. В случае признания виновным Уэйду грозит до 20 лет тюрьмы.
По информации исчтоника, преступление было совершено 23 июля. Ордер на арест был выдан департаментом шерифа округа Чарльз 28 августа и вручен Уэйду 8 сентября, после чего он был помещен под арест без права выхода под залога.
Предварительное слушание по делу намечено на 6 октября.
Отметим, что прошлом Уэйд уже привлекался
к ответственности за домашнее насилие в отношении матери его ребенка.
В 2016 году американец был соперником казахстанца Геннадия Головкина
. Бой состоялся в Лос-Анджелесе и завершился победой GGG нокаутом
во втором раунде.