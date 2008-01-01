Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

В последний раз на ринг он выходил год назад.

Василий Ломаченко. Фото: bukmekerov.net©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 18:41
Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный постер к объединительному поединку между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), обладателем титула от IBF.

Бой пройдет в рамках легкого веса до 61,2 килограмма 17 октября в Лас-Вегасе (США).

Свой крайний бой 32-летний украинец провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла. 

23-летний Лопес в декабре прошлого года в Нью-Йорке нокаутировал во втором раунде ганского боксера Ричарда Комми, тем самым завоевав титул чемпиона мира по версии IBF.
Метки:
Профессиональный бокс Ломаченко Василий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 18:41
© 2008 - 2020 ТОО «EML»