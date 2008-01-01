Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный постер к объединительному поединку между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко
(14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом
(15-0, 12 КО), обладателем титула от IBF.
Бой пройдет в рамках легкого веса до 61,2 килограмма 17 октября в Лас-Вегасе (США).
Свой крайний бой 32-летний украинец провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил
британца Люка Кэмпбелла.
23-летний Лопес в декабре прошлого года в Нью-Йорке нокаутировал
во втором раунде ганского боксера Ричарда Комми, тем самым завоевав титул чемпиона мира по версии IBF.