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"Отказ от третьего боя с Головкиным повлиял". Эксперты разобрали ситуацию с иском "Канело" против DAZN и Golden Boy

Мексиканец оценил ущерб в 280 миллионов.

"Отказ от третьего боя с Головкиным повлиял". Эксперты разобрали ситуацию с иском "Канело" против DAZN и Golden Boy
Фото: bssports.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Телеэксперты бокса Макс Келлерман, Андре Уорд и Крис Мэнникс обсудили иск на сумму 280 миллионов долларов, который мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) подал против стримингового сервиса DAZN, своего промоутера Оскара Де Ла Хойи и его  компании Golden Boy (GBP). Их слова приводит vRINGe.com.

Из-за допущенной механической ошибки иск Альвареса отклонили, но у команды мексиканца есть месяц на то, чтобы исправить оплошность. Де Ла Хойя посредством соцсетей намекает на то, что у них появилось время уладить все за столом переговоров.

Рассуждает Келлерман: "Что важно? То, что иск он направил и против DAZN, и против GBP. Он считает, что они не выполняют взятые на себя контрактные обязательства. Они должны платить "Канело" по 35 миллионов долларов за бой, а Сауль обязан драться с оппонентами "премиум"-класса. DAZN не считает Билли Джо Сондерса или Каллума Смита бойцами "премиум" класса. Я с этим не согласен. Твое мнение, Андре? Лично я считаю, что и Смит, и Сондерс являются "премиум" оппонентами. Точно так же, как и Геннадий Головкин. Или, если мы вспомним о полутяжах, Артур Бетербиев или Дмитрий Бивол. Считаю, это все бойцы одного калибра. Еще бы в этот список добавил Деметриуса Эндреда, Жермалла Чарло и Сергея Деревянченко. Андре, у тебя невероятный опыт выступления против бойцов "премиум" класса. Поделись своим мнением".

Уорд отвечает: "Я пока что окончательно во всем не разобрался, ведь иск был направлен совсем недавно. Мне нужно чуть больше информации, чтобы окончательно определиться. А пока что слишком много слухов, слишком мало фактов. Но я скажу однозначно следующее. Каждый боец хочет, чтобы ему платили прописанный в контракте минимум. Точка. Это не обсуждается. Подозреваю, именно в этом основная причина иска. Полагаю, вопрос в том, можно ли пандемию расценивать как непредвиденные обстоятельства, которые помешали сторонам договориться. Но если вопрос исключительно в том, являются ли вышеперечисленные бойцы "премиум" уровня, то мой ответ следующий: "Да, это те бойцы, за которые Канело должен получить прописанный в контракте минимум". Не думаю, что в этот список входит Авни Йылдырым, кандидатуру которого, по слухам, в DAZN отклонили. Но остальные однозначно топовые оппоненты".

"Они выбросили в раскрутку проекта невероятные деньги. И тут внезапно вся эта ситуация с пандемией, - размышляет Келлерман. - Наверное кто-то решил: "Постойте, а разве мы обязаны выплачивать ему всю сумму?" Но будет очень непросто доказать, что Смит или Сондерс - не бойцы "премиум" уровня. Не знаю, как они собираются побеждать с такой позицией...".

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А вот Мэнникс мыслит иначе, правда необходимо все же напомнить, что он работает на стриминге: "Многие говорят о контракте, но на самом деле есть не один контракт, а два: между "Канело" и GBP, а также между GBP и DAZN. Их содержимое - конфиденциальная информация. Возникает вопрос в том, есть ли причина разглашать содержимое договоров и обнародовать эту информацию? Поговаривают, что GBP заключили договор с DAZN, который частично нарушает сделку между ними и "Канело". Якобы они вписали некоторые пункты, предварительно не согласовали их с Альваресом. Допустим, все дело исключительно в третьем поединке с Головкиным. В одном контракте это обязательный пункт, а во втором этого и вовсе нету. Как тогда решить вопрос?"

"Насколько я знаю, в контракте DAZN есть пункт о том, что именно они окончательно согласовывают оппонента Альваресу, - напоминает Мэнникс. - Я перечитал иск "Канело". Похоже, он не верит, что этот пункт прописан в договоре между GBP и DAZN. То есть это проблема прежде всего GBP. И вопрос в том, как они собирались и как собираются это решать? Если у них два контракта, которые противоречат друг другу, то рано или поздно это однозначно вылезет наружу. Возможно, в DAZN также до конца не доработали. Полагаю, им стоило всенепременно включить в договор конкретную дату третьего боя между "Канело" и Головкиным. Вы слышали, что представитель GBP на днях заявил во всеуслышание, что они никогда не обещали сделать третий бой между Головкиным и Альваресом. Это важное и очень мощное заявление. И когда я его прочитал, то сразу же подумал: "Надеюсь, вы знаете, о чем говорите? Надеюсь, нет никаких электронных писем, в которых говорится о третьем поединке? Ведь иначе у кое-кого возникнут очень серьезные проблемы...".

"Что хочет Альварес? - улыбается Мэнникс. - Оставшиеся по контракту 280 миллионов долларов и освободиться от обязательств перед DAZN и GBP. О чем вы подумаете, когда услышите его позицию? О том, что это огромная сумма за то, чтобы уйти и не выполнить свои контрактные обязательства. Нужно договариваться, искать варианты. Я так понимаю, что DAZN не могут напрямую вести дела с "Канело", у них нет договора. Они ведут дела с GBP, а те договариваются с бойцом. Я не понимаю иск Канело против DAZN. Контракта ведь нет. Нужно юридически понимать, могут ли теперь команды Альвареса и стриминга общаться напрямую между собой без посредника в лице GBP. Я вспомнил о процессе Майки Гарсиа, который потратил много лет в попытках уйти от Боба Арума. Это заняло у бойца шесть или семь лет. Поэтому логично предложить сторонам уладить все напрямую, не затаскивая дело в суд".

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое

"Еще одна проблема - это пандемия, - напоминает эксперт. - Она все изменила. Если бы не это, то Альварес подрался бы с Сондерсом, а Головкин - с Камилом Шереметой, а в сентябре состоялся бы третий бой между Геннадием и Саулем. Ведь все уже было на мази, все дали добро. Третий бой "Канело" - Головкин мог состояться еще осенью 2019 года. Но летом все пошло наперекосяк. Сауль потерял свою дату (сентябрь, День Независимости Мексики), дрался в ноябре с Сергеем Ковалевым. Он отказался от боя с Головкиным по каким-то своим личным причинам. Похоже, все действительно получилось так по той причине, что Головкин ему крайне неприятен. Он ведь был очень зол, когда Геннадий обвинил его в использовании запрещенных препаратов (из-за положительного теста на кленбутерол). То есть я считаю, что и "Канело" частично виноват в том, что отношения испортились и все зашло настолько далеко".

"Понимаете о чем я? - разжевывает эксперт. - Боец хочет, чтобы подписанный контракт выполнялся на 100 процентов. Но очевидно, что его отказ от третьего боя с Головкиным повлиял на отношения к нему со стороны стриминга. Надеюсь, все как-то уладится. Надеюсь, вскоре увидим в ринге и "Канело", и Головкина. Возможно, даже до конца года. По контракту они обязаны встретиться в мае 2021 года. Думаю, им обоим нужен этот бой. Не считаю, что проблема в Смите или Сондерсе. Дело не в том, "премиум" уровня они или же нет. Проблема в том, что DAZN требовал от "Канело" драться с Головкиным. И,скажем по-правде, теперь этот поединок здорово обесценился. Позиции Головкина пошатнулись после войнушки (и спорной победы) с Сергеем Деревянченко. И не факт, что он вернёт их победой над Шереметой. Но в любом случае нужно успеть сделать третий бой до того, как Головкину исполнится 40 лет. Это важно для DAZN. Им нужен этот бой в любом случае".

 

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Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин Геннадий

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