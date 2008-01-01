"Мы хотим драться с Головкиным". Тренер "Канело" - об иске против Де Ла Хойи и DAZN

Эдди Рейносо
, тренер Сауля "Канело" Альвареса
(53-1-2, 36 КО), прокомментировал решение мексиканца подать иск на сумму 280 миллионов долларов против стримингового сервиса DAZN
, своего промоутера Оскара Де Ла Хойи
и его компании Golden Boy
.
Наставник отметил, что промоутер и боксер конфликтуют уже давно. Де Ла Хойя надеялся решить все разногласия за столом переговоров, чтобы не потерять своего лучшего бойца, но ситуация зашла в тупик и "Канело" отреагировал судебным иском
.
И здесь Головкин. Озвучены детали иска "Канело" против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов
"Это неправда, что отношения между "Канело" и Де Ла Хойей испортились после иска. На самом деле у нас уже давно были некоторые разногласия, просто мы не выносили сор из избы. Никаких прекрасных отношений не было. Я сотрудничаю и с другими бойцами, у которых контракты с GBP. И в их случае я могу подтвердить наличие хороших рабочих отношений. Но это точно не касается случая Сауля. Отношения между "Канело" и Оскаром испорчены давно. Иногда бывает, что одна из сторон не согласна с позицией другой стороны. Но мы оставались профессионалами, были дисциплинированными, просто делали свою работу.
Хочу отметить, что иск направлен не по той причине, что у нас конфликт. Мы просто хотим, чтобы у нас была возможность продолжать тренироваться, работать, драться. Здесь нет ничего личного. Но теперь решение вопроса полностью в руках юристов. Мы целый год не проводили боев. Да, в том числе и из-за пандемии, но не только. Осталось много нерешенных моментов. Мы уверены, что все решится в нашу пользу и вскоре мы продолжим наш путь. Мы хотим драться со всеми: с Билли Джо Сондерсом, Геннадием Головкиным
, Каллумом Смитом, Сергеем Деревянченко и даже за вакантный титул WBC", - цитирует Рейносу vRINGe.com.
"Авни Йылдырым тоже не самом деле вовсе не плох. Он заслужил шанс сразиться за пояс WBC, - считает тренер. - Да, его многие не знают. И это проблема. А еще есть чемпион по версии IBF Калеб Плант. Повторюсь, мы готовы драться с любым оппонентом. Это уже вопрос к промоутерам, что они не могут договориться. Сауль - профессионал на 100 процентов. Он всегда в зале, всегда пашет. Он всегда проводил по два боя в году, но сейчас все пошло не так. Надеюсь, он проведет бой до конца года. А если не получится, то в начале следующего. Отсутствие боев плохо сказывается на атлетах. И "Канело" не исключение. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы максимально занять его в зале: тренируемся, учимся, повторяем пройденное".