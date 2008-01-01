Стали известны дата и место следующего боя Жанибека Алимханулы

Казахстанец владеет двумя титулами.

Фото: twitter.com/qazaqstyle
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Сегодня 09:20
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) определился со следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации BoxRec, 27-летний казахстанец вернется на ринг 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока неизвестен.

Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в полулегком весе между Эмануэлем Наваррете (31-1, 27 КО) и Рубеном Вильей (18-0, 5 КО).

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Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).

Возвращение ожидалось весной. 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
Метки:
Алимханулы Жанибек
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Сегодня 09:20
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