Артур Бетербиев получил травму. Его следующий бой отложен

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев получил травму ребра, его бой с немцем Адамом Дейнесом отложен на более поздний срок, сообщает агентство "Р-Спорт".

Поединок Бетербиева и Дейнеса должен был состояться 23 октября в Москве.

"Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья", - написал Бетербиев в своем Instagram.

Изначально Бетербиев должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэн Фаньлуна в конце сентября. Однако из-за пандемии коронавируса у китайского боксера возникли проблемы с визой, после чего 35-летнему россиянину подобрали другого соперника.