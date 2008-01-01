Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Ранее он сообщил о готовности подняться в весе.

Фото: instagram.com/janibek qazaqstyle©
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Сегодня 11:36
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) поделился подробностями о следующем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Осталось 64 раунда спаррингов. Мы активно готовимся к бою. Дай Бог, на следующей неделе мы объявим оппонента и точную дату", - написал он в Instagram.

Алимханулы не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО). В его планы также вмешалась пандемия. Недавно он заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира.
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Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 11:36
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