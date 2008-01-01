Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) поделился подробностями о следующем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Осталось 64 раунда спаррингов. Мы активно готовимся к бою. Дай Бог, на следующей неделе мы объявим оппонента и точную дату", - написал он в Instagram.
Алимханулы не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО). В его планы также вмешалась пандемия. Недавно он заявил
о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира.