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Бой за два титула завершился нокаутом в восьмом раунде

Хотя был рассчитан на десять раундов.

Бой за два титула завершился нокаутом в восьмом раунде
Фото: twitter.com/worldboxingorg©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В Лас-Вегасе (США) 32-летний литовец Эгидиюс Каваляускас (22-1-1, 18 KO) победил 31-летнего канадца Микаэла Зюски (34-2, 23 KO) в главном событии вечера бокса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону стояли вакантные титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO.

Бой был рассчитан на десять раундов, но Зюски продержался только до восьмого, когда после серии ударов оказался на настиле ринга - рефери сразу же остановил поединок.
В декабре прошлого года Каваляускас также проводил титульный бой, но тогда досрочно уступил американцу Теренсу Кроуфорду.

 

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Метки:
Профессиональный бокс WBC WBO

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