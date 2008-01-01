Экс-соперник Ковалева одержал досрочную победу в главном событии вечера бокса

В прошлом году он бился за титул.

Энтони Ярд. Фото: allboxing.ru©
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Сегодня 09:31
Британский боксер Энтони Ярд (20-1, 19 KO) оказался сильнее своего соотечественника Дека Спелмана (16-5, 8 КО) в главном поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в полутяжелом весе до 79,4 килограмма, был рассчитан на десять раундов, но завершился в шестом. Спелман, пропустив серию ударов, встал на колено, после чего рефери остановил поединок.
Отметим, что летом 2019 года Ярд проводил титульный бой с россиянином Сергеем Ковалевым, которому проиграл досрочно в 11-м раунде. Это поражение стало первым для британца на профессиональном уровне.
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Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:31
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