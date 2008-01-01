Экс-соперник Ковалева одержал досрочную победу в главном событии вечера бокса

Британский боксер Энтони Ярд
(20-1, 19 KO) оказался сильнее своего соотечественника Дека Спелмана
(16-5, 8 КО) в главном поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой, прошедший в полутяжелом весе до 79,4 килограмма, был рассчитан на десять раундов, но завершился в шестом. Спелман, пропустив серию ударов, встал на колено, после чего рефери остановил поединок.
Отметим, что летом 2019 года Ярд проводил титульный бой с россиянином Сергеем Ковалевым
, которому проиграл
досрочно в 11-м раунде. Это поражение стало первым для британца на профессиональном уровне.